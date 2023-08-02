Тероборону в Курской области вооружили гражданскими карабинами «Сайга»

В Курской области тероборону вооружили гражданскими карабинами «Сайга»

В Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга». Название оружия видно на кадрах, которые опубликовал глава региона Роман Старовойт в Telegram.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. (...) Первая партия уже поступила на базу», — написал он под роликом.

Судя по видео, по меньшей мере часть бойцов теробороны вооружена карабинами «Сайга МК», которые являются гражданской версией боевого оружия — автомата АК-74М и имеют схожие с ним внешний вид и конструкцию.

Российское законодательство относит к гражданскому оружие, предназначенное для самообороны, занятий спортом и охотой. Такое оружие не стреляет очередями, емкость магазинов к нему должна быть ограничена десятью патронами. На официальном сайте группы компаний «Калашников» указано, что «в карабинах без каких-либо модификаций могут применяться магазины увеличенной емкости (30, 30 или 45 патронов), разрешенные для использования спортсменами, занимающимися практической стрельбой». При этом на опубликованном ролике видно как минимум один карабин с уменьшенным «гражданским» магазином.

На видео губернатор сообщает, что власти региона столкнулись с «юридическими вопросами по оснащению народных дружин стрелковым оружием». В ближайшее время для нужд теробороны будет получено еще 300 единиц оружия в дополнение к уже переданному, сказал Старовойт.

Ранее оружие добровольцам раздали еще в одном граничащем с Украиной регионе — Белгородской области. Помимо автоматов, им передали противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Там также заявляли о поиске решений «в рамках действующего законодательства».