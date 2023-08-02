Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 2 августа 2023Россия

Тероборону в Курской области вооружили гражданскими карабинами «Сайга»

В Курской области тероборону вооружили гражданскими карабинами «Сайга»

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга». Название оружия видно на кадрах, которые опубликовал глава региона Роман Старовойт в Telegram.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. (...) Первая партия уже поступила на базу», — написал он под роликом.

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

Судя по видео, по меньшей мере часть бойцов теробороны вооружена карабинами «Сайга МК», которые являются гражданской версией боевого оружия — автомата АК-74М и имеют схожие с ним внешний вид и конструкцию.

Российское законодательство относит к гражданскому оружие, предназначенное для самообороны, занятий спортом и охотой. Такое оружие не стреляет очередями, емкость магазинов к нему должна быть ограничена десятью патронами. На официальном сайте группы компаний «Калашников» указано, что «в карабинах без каких-либо модификаций могут применяться магазины увеличенной емкости (30, 30 или 45 патронов), разрешенные для использования спортсменами, занимающимися практической стрельбой». При этом на опубликованном ролике видно как минимум один карабин с уменьшенным «гражданским» магазином.

На видео губернатор сообщает, что власти региона столкнулись с «юридическими вопросами по оснащению народных дружин стрелковым оружием». В ближайшее время для нужд теробороны будет получено еще 300 единиц оружия в дополнение к уже переданному, сказал Старовойт.

Ранее оружие добровольцам раздали еще в одном граничащем с Украиной регионе — Белгородской области. Помимо автоматов, им передали противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Там также заявляли о поиске решений «в рамках действующего законодательства».

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара превысил 94 рубля

    Экс-солистка «Серебра» опубликовала фото в нижнем белье

    Россиянка получила 15 лет колонии за отправку интимных фото с годовалой дочерью

    Украинский экс-депутат обманул ЕСПЧ и оказался в розыске

    Самолет упал в море на глазах у посетителей пляжа и попал на видео

    Актер Сухоруков ответил на заявление Панина о «расстегивании ширинок»

    Путин заявил о намерении закупить миллионы книг для новых регионов

    Курс евро превысил 103 рубля

    Врач призвал россиянок до 45 лет принимать один препарат

    Затопленные московским ливнем автомобили попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости