Ударная группа Северного флота провела учебные стрельбы в Баренцевом море

Северный флот России сообщил об учебных стрельбах в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) провела стрельбы по морским целям во время учений в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СФ, передает ТАСС.

В стрельбах участвовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Отмечается, что стрельбы проводились главным калибром кораблей — 130-миллиметровыми артиллерийскими установками.

После завершения стрельб группа кораблей продолжила выполнение учебных задач в Баренцевом море.

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