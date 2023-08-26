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13:59, 26 августа 2023Россия

Ударная группа Северного флота провела учебные стрельбы в Баренцевом море

Северный флот России сообщил об учебных стрельбах в Баренцевом море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) провела стрельбы по морским целям во время учений в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СФ, передает ТАСС.

В стрельбах участвовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Отмечается, что стрельбы проводились главным калибром кораблей — 130-миллиметровыми артиллерийскими установками.

После завершения стрельб группа кораблей продолжила выполнение учебных задач в Баренцевом море.

Ранее стало известно, что США, Япония и Канада начали учения Noble CHINOOK возле российских территориальных вод. Уточняется, что география военно-морских учений простирается восточнее Курильских островов до территории южнее острова Хонсю.

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    Никита Абрамов
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