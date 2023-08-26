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14:36, 26 августа 2023Россия

Около Белгорода сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил о сбитом около Белгорода беспилотнике

Фото: РИА Новости

На подлете к Белгороду системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — пояснил он.

По словам главы области, на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

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Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Уразово кассетными боеприпасами. По предварительным данным, на тот момент было четверо пострадавших. Глава области отметил, что боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию магазина. При обстреле были повреждены несколько домов и автомобилей. Позднее число пострадавших выросло до шести.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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