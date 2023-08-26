Около Белгорода сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил о сбитом около Белгорода беспилотнике

На подлете к Белгороду системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — пояснил он.

По словам главы области, на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Уразово кассетными боеприпасами. По предварительным данным, на тот момент было четверо пострадавших. Глава области отметил, что боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию магазина. При обстреле были повреждены несколько домов и автомобилей. Позднее число пострадавших выросло до шести.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.