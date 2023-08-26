Число пострадавших при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами выросло

Белгородский губернатор Гладков: шестеро пострадали при обстреле поселка Уразово

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью кассетных боеприпасов Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы», — пояснил глава области.

На данный момент его оперируют врачи Валуйской ЦРБ, отметил он. Еще одну женщину с ранением глаза перевели в больницу Белгорода. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась.