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12:49, 26 августа 2023Россия

Число пострадавших при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами выросло

Белгородский губернатор Гладков: шестеро пострадали при обстреле поселка Уразово

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью кассетных боеприпасов Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы», — пояснил глава области.

На данный момент его оперируют врачи Валуйской ЦРБ, отметил он. Еще одну женщину с ранением глаза перевели в больницу Белгорода. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

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    Никита Абрамов
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