Премьер Канады заявил о готовности НАТО к длительному конфликту на Украине

Премьер Канады Трюдо: G7 и НАТО готовы поддерживать Украину сколько потребуется

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны Запада готовы к продолжительному конфликту на Украине и будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом пишет Bloomberg.

По словам канадского политика, западные страны понимали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может затянуться, однако это не является проблемой в вопросе продолжения поддержки Киева.

«Конечно, судя по разговорам, которые мы провели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить», — заявил Трюдо.

10 августа ВСУ получили переданные Канадой бронемашины Senator. В июле Трюдо объявлял, что Оттава обучила почти 40 тысяч украинских военных.