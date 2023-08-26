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13:42, 26 августа 2023Мир

В Турции оценили влияние поставок F-16 на ход спецоперации

Исследователь Догут заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят ход спецоперации

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Турецкий авиационный фотограф и исследователь Джем Догут оценил влияние поставок Киеву истребителей F-16 на ход спецоперации. Мнением он поделился с изданием Milliyet.

По словам эксперта, главное преимущество F-16 заключается в том, что эти истребители позволят более эффективно использовать предоставленные Украине западные боеприпасы.

«Но, как я уже сказал, если вы спросите, изменят ли одни F-16 ход конфликта: я не думаю, что изменят», — подчеркнул Догут. Объясняя свою точку зрения, он указал на наличие у Российской армии самолетов Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. «Радары этих самолетов превосходят радары F-16 из Нидерландов и Дании. Опять же, что касается ракет класса "воздух-воздух", у русских есть ракеты гораздо большей дальности», — также отметил исследователь.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки F-16.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов назвал слабое место F-16. Специалист раскрыл, что эти истребители имеют большую отражающую поверхность.

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    Олег Давыдов
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