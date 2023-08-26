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01:19, 26 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну

AFP: мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну

Фото: Michele Amoruso / Globallookpress.com

Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла ФРГ в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на письмо МИД Нигера, находящегося под контролем мятежников, пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД, меры принимаются из-за отказа Германии ответить на приглашение ведомства для беседы, а также действий дипломатов, «противоречащих интересам страны». «Власти решили отозвать одобрение кандидатуры Оливье Шнакенберга и попросили его покинуть территорию Нигера в течение 48 часов», — уточнил источник.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.

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    Марина Совина
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