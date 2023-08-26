Экс-разведчик Скотт Риттер предрек Украине сдачу Харькова без боя

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае российского наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят Харьков без боя. Своим мнением он поделился в эфире проекта U.S. Tour of Duty, видео доступно на Rumble.

«Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Они оставят Харьков», — предрек Риттер. Он отметил, что при падении украинской линии обороны ВСУ отступят на другой берег Днепра и не будут пытаться сражаться за Харьков.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об «огромной угрозе» потери Купянска и Харькова. По его словам, ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Российской армией.

Перед этим Скотт Риттер выразил мнение, что украинские военные вряд ли смогут перехватить инициативу и их поражение уже неизбежно. Поставки западной техники, по мнению бывшего разведчика, не переломят ситуацию на поле боя.