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20:09, 26 августа 2023Мир

Украине предрекли сдачу Харькова без боя

Экс-разведчик Скотт Риттер предрек Украине сдачу Харькова без боя

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае российского наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят Харьков без боя. Своим мнением он поделился в эфире проекта U.S. Tour of Duty, видео доступно на Rumble.

«Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Они оставят Харьков», — предрек Риттер. Он отметил, что при падении украинской линии обороны ВСУ отступят на другой берег Днепра и не будут пытаться сражаться за Харьков.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об «огромной угрозе» потери Купянска и Харькова. По его словам, ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Российской армией.

Перед этим Скотт Риттер выразил мнение, что украинские военные вряд ли смогут перехватить инициативу и их поражение уже неизбежно. Поставки западной техники, по мнению бывшего разведчика, не переломят ситуацию на поле боя.

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    Олег Давыдов
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