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17:20, 26 августа 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности о состоянии ВСУ после наступления российских войск

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не готовы к противостоянию с российскими войсками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин раскрыл подробности о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) после наступления российских войск. Соответствующее видео он опубликовал в своем блоге на YouTube.

«Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта. Здесь наоборот есть огромная угроза потери Купянска, Харькова. Тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее», — заявил эксперт.

По его словам, ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Российской армией, поскольку она оказалась намного сильнее, чем они ожидали. Вдобавок политолог отметил, что украинские войска несут большие потери. В связи с этим он предположил, что в данной ситуации лучше начать переговоры с Москвой.

Ранее бывший советник Кучмы сообщил о тяжелом положении последних резервов ВСУ. Эксперт заявил, что находящаяся там восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада уже сильно пострадала.

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    Мария Винар
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