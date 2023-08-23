В Киеве рассказали о тяжелом положении последних резервов ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о потерях последнего резерва ВСУ в Запорожье

Последние резервы украинской армии несут значительные потери в боях на запорожском направлении. Об этом сообщил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, находящаяся там восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада уже сильно пострадала. «До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — добавил политик.