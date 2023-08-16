Эксперт рассказал о наступлении российских военных под Авдеевкой и Марьинкой

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России наступают под Авдеевкой и Марьинкой

Вооруженные силы (ВС) России наступают на украинские позиции под Авдеевкой и Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Контрнаступление ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску», — сообщил он. Кроме того, по его словам, Российская армия наступает в районе Марьинки и Авдеевки.

Соскин подчеркнул, что за два с половиной месяца контрнаступления Киев не достиг реальных результатов и завел армию в тупик, лишившись большей части вооружения. «Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает», — сказал он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии на купянском направлении из-за наступления российских частей на украинские позиции.