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20:29, 16 августа 2023Бывший СССР

Эксперт рассказал о наступлении российских военных под Авдеевкой и Марьинкой

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России наступают под Авдеевкой и Марьинкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают на украинские позиции под Авдеевкой и Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Контрнаступление ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску», — сообщил он. Кроме того, по его словам, Российская армия наступает в районе Марьинки и Авдеевки.

Соскин подчеркнул, что за два с половиной месяца контрнаступления Киев не достиг реальных результатов и завел армию в тупик, лишившись большей части вооружения. «Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает», — сказал он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии на купянском направлении из-за наступления российских частей на украинские позиции.

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    Алевтина Запольская
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