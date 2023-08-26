Российский боец: ВСУ не оставляют попытки направить ДРГ на Кинбурнскую косу

Замкомандира разведывательно-штурмовой бригады «Дон» с позывным Сахалин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки направить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу — самую западную часть Херсонской области, однако высадиться на берег им не удается. Об этом российский боец рассказал ТАСС.

«За мое присутствие здесь ДРГ ни разу сюда не выходили. Противник наносит огневое поражение по жилым домам, где находятся мирные жители», — сообщил боец Вооруженных сил России (ВС РФ). По его словам, ранее диверсионно-разведывательные группы пытались высадиться на острие косы, однако они «были вовремя обнаружены и сброшены обратно в воду».

Сахалин также отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ежедневно наносят с Кинбурнской косы огневое поражение украинской армии. Фиксируются попадания по складам боеприпасов и скоплению личного состава, подчеркнул он. «Фактически мы не даем им скопиться в один кулак», — констатировал собеседник агентства.

В декабре стало известно, что российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

Перед этим сообщалось, что российские солдаты уничтожили отряд ВСУ, попытавшийся высадиться на Кинбурнской косе. Всего было уничтожено до 20 украинских военнослужащих.