Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 26 августа 2023Бывший СССР

Российский боец сообщил о попытках ВСУ направить диверсантов на запад Херсонщины

Российский боец: ВСУ не оставляют попытки направить ДРГ на Кинбурнскую косу

Фото: Libkos / AP

Замкомандира разведывательно-штурмовой бригады «Дон» с позывным Сахалин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки направить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу — самую западную часть Херсонской области, однако высадиться на берег им не удается. Об этом российский боец рассказал ТАСС.

«За мое присутствие здесь ДРГ ни разу сюда не выходили. Противник наносит огневое поражение по жилым домам, где находятся мирные жители», — сообщил боец Вооруженных сил России (ВС РФ). По его словам, ранее диверсионно-разведывательные группы пытались высадиться на острие косы, однако они «были вовремя обнаружены и сброшены обратно в воду».

Сахалин также отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ежедневно наносят с Кинбурнской косы огневое поражение украинской армии. Фиксируются попадания по складам боеприпасов и скоплению личного состава, подчеркнул он. «Фактически мы не даем им скопиться в один кулак», — констатировал собеседник агентства.

В декабре стало известно, что российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

Перед этим сообщалось, что российские солдаты уничтожили отряд ВСУ, попытавшийся высадиться на Кинбурнской косе. Всего было уничтожено до 20 украинских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о состоянии ВСУ после наступления российских войск

    Российский боец сообщил о попытках ВСУ направить диверсантов на запад Херсонщины

    Анна Семенович опубликовала видео из ванны

    На Украине заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе

    В Подмосковье нашли обломки сбитого беспилотника

    Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

    Мощный взрыв в столице Судана попал на видео

    Раскрыты подробности о негласных правилах в советской школьной среде

    В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов гражданства

    Собянин анонсировал строительство крупнейшего вокзала Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости