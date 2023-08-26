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16:06, 26 августа 2023Из жизни

Россиянин накормил медведя с рук и попал на видео

Россиянин накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае и попал на видео

Россиянин накормил медведя с рук и попал на видео. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Находка и все Приморье» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, житель Хабаровского края остановился на трассе, вышел из машины и накормил животное. На размещенных кадрах видно, как мужчина отворачивается от медведя с целью найти в салоне лакомство, а тот, в свою очередь, терпеливо ждет.

Снявшие этот случай очевидцы переживали за автолюбителя. Получив корм и не причинив вреда мужчине, хищник убежал в лес.

Ранее сообщалось, что туристка в канадской провинции Британская Колумбия отбилась от напавшего на нее медведя бревном. Вечером женщина шла по мосту на туристической тропе в Гарибалди-Хайлендс и встретила черного медведя. Зверь бросился на нее. Пытаясь скрыться, туристка спрыгнула с моста, но медведь последовал за ней и ударил ее лапой. Тогда она схватила бревно и с его помощью смогла защититься от дикого животного.

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    Мария Винар
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