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14:40, 23 августа 2023Из жизни

Женщина отбилась от медведя бревном

City News: туристка встретила на мосту медведя и отбилась от него бревном

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Туристка в канадской провинции Британская Колумбия отбилась от напавшего на нее медведя бревном. Об этом сообщает City News.

Вечером женщина шла по мосту на туристической тропе в Гарибалди-Хайлендс и встретила черного медведя. Животное бросилось на нее. Пытаясь скрыться, туристка спрыгнула с моста, но медведь последовал за ней и ударил ее лапой. Тогда она схватила бревно и с его помощью смогла защититься от дикого животного. В этот момент вмешался проезжавший мимо велосипедист и отогнал зверя.

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В результате произошедшего женщина не получила серьезных травм. Полицейские и специалисты по охране окружающей среды осмотрели территорию, но не нашли медведя. Вход в природный парк был временно закрыт.

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что медведь-губач напал на жительницу индийского штата Тамилнад, которая пошла в лес собирать полезные травы. Она сумела отбиться от дикого животного и убежать, но получила травмы спины.

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    Алиса Дмитриева
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