Стали известны подробности о столкновении двух самолетов на Украине

В Житомирской области Украины разбились два учебных самолета Л-39

Троих пилотов не удалось спасти после столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 под Житомиром. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По данным издания, один из пилотов служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), он носил позывной Джус. Отмечается, что Государственное бюро расследований уже начало расследование.

При этом агентство ТАСС сообщало, что в небе над Житомирской областью столкнулись не Л-39, а два украинских многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29. Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, во время тренировочного полета.

Ранее сообщалось, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, был сбит во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину.