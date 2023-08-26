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12:50, 26 августа 2023Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ производства США

Кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона попали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России.

На размещенной записи видно, как оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) точным ударом выводит из строя бронетранспортер украинских войск производства США. Также показано, что после поражения противника бойцы ВСУ начали экстренно выходить из люка транспортного средства.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ. Оператор FPV-дрона выследил бойцов ВСУ, прячущихся в окопе. С помощью уже другого БПЛА противника удалось поразить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Мария Винар
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