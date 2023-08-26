AFP: власти Нигера попросили посла Нигерии покинуть страну в течение 48 часов

Захватившие власть в Нигере попросили посла Нигерии покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

В заявлении нигерийского МИД говорится, что ведомство дает послу Мохамеду Усману 48 часов, чтобы тот покинул территорию страны, в связи с отказом явиться в министерство и иными действиями правительства Нигерии, противоречащими интересам Нигера.

Ранее министерство иностранных дел Нигера, находящееся под контролем совершивших государственный переворот, приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило дипломата Сильвена Итте покинуть страну.

МИД Нигера также потребовал от посла Германии в Ниамее Оливье Шнакенберга выехать с территории государства в течение 48 часов.

