МИД Нигера потребовал от французского посла покинуть страну

МИД Нигера потребовал от посла Франции Итте покинуть страну в течение 48 часов

Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

МИД попросил дипломата покинуть страну. «Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина посла Франции в Нигере Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в (течение) 48 часов», — уточняется в сообщении.

В ведосмтве добавили, что решение было принято в том числе из-за действий французских властей, противоречащих интересам Нигера.

Ранее стало известно, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум отказался от операции Франции по его освобождению в начале переворота. Отмечается, что он рассчитывал на успех в переговорах с мятежниками, из-за чего отказался от идеи с силовым освобождением.