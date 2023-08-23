Свергнутый президент Нигера отказался от помощи Франции в освобождении

Свергнутый президент Нигера Базум отверг план операции по своему освобождению

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум отказался от операции Франции по его освобождению в начале переворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Окружение свергнутого президента рассматривало проведение специальной операции с участием французский сил. С этим планом глава МИД Хассуми Массауду обращался в Париж, однако Базум отверг идею.

«[Базум] нас заблокировал. Он напрямую связался с главой операции Франции в Нигере», — отметил один из сторонников свергнутого президента.

Отмечается, что Базум рассчитывал на успех в переговорах с мятежниками, из-за чего отказался от идеи с силовым освобождением.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев оценил вероятность силового сценария освобождения президента Нигера Францией. Алексей Чихачев предположил, что французские спецслужбы разрабатывают план освобождения Базума. При этом эксперт не исключил возможности сделки: передачи президента Нигера в обмен на неприкосновенность повстанцев для западных стран и их африканских союзников.