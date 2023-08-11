Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 11 августа 2023Мир

Оценена вероятность силового сценария освобождения президента Нигера Францией

Алексей Чихачев: Франция готова силой освободить свергнутого президента Нигера
Мохамед Базум

Мохамед Базум. Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Министерство обороны Франции рассматривает план проведения точечной операции по спасению свергнутого президента Мохамеда Базума, если его жизнь будет находиться под угрозой. Об этом сказал в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

«В этом случае могут быть более предметно вовлечены западные страны, прежде всего, Франция. Возможно будет предпринята попытка провести точечную операцию с использованием сил специального назначения по спасению свергнутого президента», — отметил эксперт, оценивая вероятность подобного сценария.

Дальнейшее развитие событий в таком случае, отмечает он, будет дано на откуп странам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего, Нигерии.

Алексей Чихачев при этом не исключил возможности сделки: передачи президента Нигера Мохамеда Базума в обмен на неприкасаемость восставших со стороны западных стран и их африканских союзников.

Свергнутый президент Нигера продолжает находиться в руках восставших, и они, конечно же, хотят его использовать как привилегированного заложника, которого можно выменять на какие-то выгодные условия

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Ранее мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств ЭКОВАС.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?

    Банк России оценил риски финстабильности из-за ослабления рубля

    Кандидат в президенты США одобрил удары дронами по наркокартелям

    Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

    Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

    Центробанк назвал реальный уровень снижения курса рубля

    Власти ФРГ попросили производителя ракет Taurus ограничить их радиус действия

    В ВСУ назвали целью ударов по западу Украины будущих пилотов F-16

    Нудисты в Европе запустили кампанию против одетых туристов

    Африканец попытался ввести в Россию бриллиантового Иисуса и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости