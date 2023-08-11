Оценена вероятность силового сценария освобождения президента Нигера Францией

Алексей Чихачев: Франция готова силой освободить свергнутого президента Нигера

Министерство обороны Франции рассматривает план проведения точечной операции по спасению свергнутого президента Мохамеда Базума, если его жизнь будет находиться под угрозой. Об этом сказал в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

«В этом случае могут быть более предметно вовлечены западные страны, прежде всего, Франция. Возможно будет предпринята попытка провести точечную операцию с использованием сил специального назначения по спасению свергнутого президента», — отметил эксперт, оценивая вероятность подобного сценария.

Дальнейшее развитие событий в таком случае, отмечает он, будет дано на откуп странам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего, Нигерии.

Алексей Чихачев при этом не исключил возможности сделки: передачи президента Нигера Мохамеда Базума в обмен на неприкасаемость восставших со стороны западных стран и их африканских союзников.

Свергнутый президент Нигера продолжает находиться в руках восставших, и они, конечно же, хотят его использовать как привилегированного заложника, которого можно выменять на какие-то выгодные условия Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Ранее мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств ЭКОВАС.