Мятежники в Нигере решили привести армию в боеготовность

Мятежники в Нигере решили привести армию в состояние боевой готовности

Мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Утверждается, что военный совет хунты, захватившей власть, намерен также мобилизовать часть граждан.

Ранее Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам, устроившим военный переворот в Нигере, призвав их прекратить эскалацию конфликта с ЭКОВАС. Перед этим главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.