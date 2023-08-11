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15:51, 11 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере решили привести армию в боеготовность

Мятежники в Нигере решили привести армию в состояние боевой готовности

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Утверждается, что военный совет хунты, захватившей власть, намерен также мобилизовать часть граждан.

Ранее Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам, устроившим военный переворот в Нигере, призвав их прекратить эскалацию конфликта с ЭКОВАС. Перед этим главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

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    Антон Похиляк
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