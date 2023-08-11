Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 11 августа 2023Мир

Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам в Нигере

Африканский союз призвал мятежников в Нигере прекратить эскалацию с ЭКОВАС

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам, устроившим военный переворот в Нигере, призвав их прекратить эскалацию конфликта с соседними странами, входящими в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Его обращение цитирует Reuters.

Кроме того, союз поддержал готовность ЭКОВАС задействовать войска у границы с Нигером и другие решения организации по ситуации. Также там призвали международное сообщество спасти жизнь свергнутого президента страны Мохамеда Базума, обеспокоившись ухудшениями условий его содержания.

Ранее ЭКОВАС потребовал ввести в действие резервные войска у границы с Нигером и призвал Африканский союз и все страны-партнеры поддержать его решения по урегулированию ситуации в стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    Во Франции заявили об унижении Макрона из-за Нигера

    Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

    Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

    Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

    Человечество предупредили о растущем риске голода и малярии

    Аэропорты Москвы перешли на работу в штатном режиме

    Россиянка трижды вонзила нож в грудь дяди и попала под суд

    Цена дизельного топлива в России побила рекорд

    Курс доллара установил новый рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости