Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам в Нигере

Африканский союз призвал мятежников в Нигере прекратить эскалацию с ЭКОВАС

Африканский союз выступил с обращением к мятежным силам, устроившим военный переворот в Нигере, призвав их прекратить эскалацию конфликта с соседними странами, входящими в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Его обращение цитирует Reuters.

Кроме того, союз поддержал готовность ЭКОВАС задействовать войска у границы с Нигером и другие решения организации по ситуации. Также там призвали международное сообщество спасти жизнь свергнутого президента страны Мохамеда Базума, обеспокоившись ухудшениями условий его содержания.

Ранее ЭКОВАС потребовал ввести в действие резервные войска у границы с Нигером и призвал Африканский союз и все страны-партнеры поддержать его решения по урегулированию ситуации в стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.