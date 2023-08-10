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19:07, 10 августа 2023Мир

Страны ЭКОВАС потребовали ввести в действие резервные войска у границы с Нигером

Reuters: ЭКОВАС потребовал задействовать резервные войска у границы с Нигером

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало ввести в действие резервные войска у границы с Нигером, пишет Reuters.

В организации подчеркнули, что сообщество будет применять меры, включая закрытие границ, запреты на поездки и замораживание активов физических лиц, против тех, кто препятствует восстановлению конституционного порядка.

Ранее президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил о готовности к переговорам с мятежниками, которые захватили власть в Нигере. В свою очередь советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар Аль-Хасан утверждал, что интервенция ЭКОВАС в страну может привести к войне во всей Африке.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

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    Варвара Кошечкина
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