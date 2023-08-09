В Нигере рассказали о последствиях интервенции ЭКОВАС

Советник Аль-Хасан: интервенция ЭКОВАС приведет к войне во всей Африке

Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар Аль-Хасан в беседе с РИА Новости заявил, что интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в страну может привести к войне во всей Африке.

По его словам, осуществив военное вмешательство в страну, ЭКОВАС совершит ошибку, которая приведет к тому, что вся Африка будет в состоянии войны.

Также в беседе с агентством Аль-Хасан рассказал, что Базум отказался уйти в отставку.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером, а также начал подготовку первых санкций против мятежников.