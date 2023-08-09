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19:04, 9 августа 2023Мир

Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку

Свергнутый военными президент Нигера Базум отказался уходить в отставку

Фото: Jonathan Rebboah / Globallookpress.com

Свергнутый военными президент Нигера Мохамед Базум отказался уходить в отставку. Об этом сообщил его советник Антинекар Аль-Хасан, передает РИА Новости.

«Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрет, чем уйдет в отставку», — сказал представитель отстраненного от власти нигерского лидера.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Глеб Бажуткин
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