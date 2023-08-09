ЕС начал подготовку санкций против мятежников в Нигере

Reuters: страны Евросоюза начали подготовку санкций против мятежников в Нигере

Cтраны Евросоюза (ЕС) начали подготовку первых санкций против мятежников в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам неназванных источников агентства, в ЕС начали обсуждение необходимых критериев для введения ограничений, в частности, пункт о подрыве демократии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель приостановил все формы сотрудничества с африканской страной. Он указал, что ЕС поддерживает все действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению во власти свергнутого президента республики Мохамеда Базума и не признает военный переворот.