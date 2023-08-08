Боррель: ЕС приостановил все формы сотрудничества с Нигером

Европейский союз (ЕС) приостановил все формы сотрудничества с Нигером. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

«Чтобы было ясно: это также включает сотрудничество, касающееся миграционных потоков (...). Да, все виды деятельности теперь приостановлены: финансовая поддержка, гражданские миссии, сотрудничество по вопросам безопасности», — сказал представитель Евросоюза.

Боррель указал, что Брюссель поддерживает все действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению во власти свергнутого президента республики Мохамеда Базума и не признает военный переворот. Он подчеркнул, что совещание лидеров региональной организации «будет определяющим».

«Это ключевой игрок в регионе. Каковым бы ни было решение ЭКОВАС, оно будет исполнено. (...) Мы будем содействовать тому, чтобы решение было найдено», — заявил глава евродипломатии, отвечая на вопрос о перспективах военного вмешательства в Нигере.

Ранее стало известно, что около 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, совершивших военный переворот в стране в конце июля.