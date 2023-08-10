Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками из Нигера

Президент Нигерии Тинубу пообещал продолжить контакты с мятежниками из Нигера

Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу заявил о готовности к переговорам с мятежниками, которые захватили власть в Нигере. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что продолжит общаться со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с лидерами мятежников. Лидер ЭКОВАС надеется, что это обеспечит «возврат к демократии как можно скорее».

Тинубу добавил, что надо отдавать предпочтение переговорам как приоритетному пути решения проблемы. Он рассчитывает, что ЭКОВАС найдет форматы взаимодействия для возврата в Нигер конституционного строя.

Ранее стало известно, что планы Нигерии по интервенции в Нигер фактически провалились из-за оппозиции. Партии Тинубу с трудом удается заручиться поддержкой военной операции в Нигере, хотя она имеет большинство в парламенте.