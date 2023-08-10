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15:47, 10 августа 2023Мир

Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками из Нигера

Президент Нигерии Тинубу пообещал продолжить контакты с мятежниками из Нигера

Фото: Lewis Joly / Reuters

Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу заявил о готовности к переговорам с мятежниками, которые захватили власть в Нигере. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что продолжит общаться со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с лидерами мятежников. Лидер ЭКОВАС надеется, что это обеспечит «возврат к демократии как можно скорее».

Тинубу добавил, что надо отдавать предпочтение переговорам как приоритетному пути решения проблемы. Он рассчитывает, что ЭКОВАС найдет форматы взаимодействия для возврата в Нигер конституционного строя.

Ранее стало известно, что планы Нигерии по интервенции в Нигер фактически провалились из-за оппозиции. Партии Тинубу с трудом удается заручиться поддержкой военной операции в Нигере, хотя она имеет большинство в парламенте.

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    Александр Слабиев
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