Стало известно о провалившихся планах Нигерии на военное вторжение в Нигер

FT: планы Нигерии об интервенции в Нигер фактически провалились из-за оппозиции

Президент Нигерии Бола Тинубу, избранный всего лишь два месяца назад, возглавил региональные усилия по решению кризиса в соседнем Нигере после произошедшего там переворота. При этом угрозы о вторжении фактически сведены на нет конфликтом Тинубу с оппозицией, пишет Financial Times.

Как стало известно FT, партии нигерийского президента с трудом удается заручиться поддержкой военной операции в Нигере (хотя она имеет большинство в парламенте). Начать вторжение в соседнюю страну без одобрения парламента у него не получится, подчеркивает издание.

Кроме того, одна из газет в Лагосе обвинила Тинубу в «опасном подстрекательстве к войне». «Оппозиция военному вмешательству, которая исходит от представителей всех политических сил Нигерии, осложняет попытки Тинубу найти выход из разворачивающегося кризиса и восстановить Нигерию в качестве региональной силы», — отмечается в материале.

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), куда и входит Нигерия — да и сам Нигер — не раз намекали на возможность интервенции в том случае, если военные, захватившие власть в конце июля, не откажутся от нее. В четверг, 10 августа, члены ЭКОВАС планируют собраться, чтобы обсудить этот вопрос.