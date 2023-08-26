Офицер ВСУ назвал мешающие контрнаступлению проблемы

CNN: мины, авиация, артиллерия и беспилотники мешают контрнаступлению ВСУ

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящий службу на передовой, назвал три проблемы, мешающие контрнаступлению украинских сил на запорожском направлении. Его слова передает телеканал CNN.

Первым препятствием украинский офицер назвал российскую артиллерию и авиацию. «24 часа в сутки происходит дюжина воздушных налетов», — отметил он. По его словам мощь российских сил в воздухе велика в сравнении с тем, когда проходили сражения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Второй причиной замедления контрнаступления военный назвал минные поля. Он отметил, что от мин и взрывов техники «есть много раненых», а саму ситуацию охарактеризовал как стресс.