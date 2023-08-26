Шольц пообещал внимательно продумывать вопросы поставки оружия на Украину

Шольц пообещал не делать необдуманных шагов по грядущим поставкам оружия Украине

Решения Германии по грядущим поставкам оружия будут тщательно взвешиваться, необдуманных шагов не будет. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц, чьи слова приводит газета Passauer Neue Presse.

Политику задали вопрос, считает ли он ошибкой поставки способного достать до Москвы оружия Киеву. В ответ он сказал, что такие решения никому не даются легко. По его словам, все союзники помогают Украине по мере собственных возможностей.

«Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии», — пояснил он.

Ранее обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что Олаф Шольц вредит и ФРГ, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — подчеркнул он.