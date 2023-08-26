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23:29, 26 августа 2023Россия

Мужчина пытался поджечь пункт отбора контрактников в Петербурге

Shot: в Петербурге мужчина пытался поджечь пункт отбора контрактников

В Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел вечером в субботу, 26 августа, в Адмиралтейском районе. Нападавший разбил кирпичом стекло, однако не успел ничего поджечь, его задержали сотрудники пункта. В настоящее время мужчина находится в полицейском отделе, его мотивы выясняются.

В начале августа в Хабаровске пенсионерка планировала поджечь пункт отбора контрактников. Для этого пожилая женщина пришла к зданию Минобороны и кинула в него бутылку с зажигательной смесью. Однако, как оказалось, поджигательница перепутала двери и попала в ту, что вела в библиотеку. После совершения преступления она скрылась.

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    Марина Совина
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