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15:29, 26 августа 2023Наука и техника

Стало известно о проведении Россией полигонных испытаний лазерной пушки

В России прошли полигонные испытания лазерной пушки по ликвидации БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как самолетного, так и квадрокоптерного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению беспилотников в ближней зоне. Он уточнил, что во время испытаний боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов — прожигал аэродинамические поверхности аппаратов, сжигал их корпус вместе с бортовым оборудованием.

В июне 2022 года на тот момент вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров Россия опережает ведущие державы мира на 3-5 лет.

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