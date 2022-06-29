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В России рассказали об успехах в разработке боевых лазеров

Вице-премьер Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров Россия опережает ведущие державы мира на 3-5 лет. Об успехах в разработке сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел — примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений», — сообщил Борисов на форуме «Инженеры будущего».

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В мае в США испытали боевой лазерный комплекс, предназначенный для защиты войск от беспилотников и авиации. 50-киловаттный модуль смог обнаружить и уничтожить несколько мин калибра 60 миллиметров. Тогда же Юрий Борисов сообщил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине применяет лазерный комплекс «Задира».

В апреле вице-премьер рассказал, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, роботизированных комплексов и кинетического оружия.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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