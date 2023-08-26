Экономист предупредил о глобальных последствиях повышения ставки ФРС США
Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США ослабит рост мировой экономики, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Он рассказал «Ленте.ру» о глобальных последствиях изменения показателя.
По его словам, заявление главы регулятора Джерома Пауэлла о возможном увеличении ставки в будущем не сильно взволновало рынок.
«Все с опасением ждали более радикального изменения, более определенного, что ставки всегда будут расти. Но все-таки по сравнению с этими ожиданиями заявление более мягкое, хотя оно и предполагает, что повышение ставок находится в зоне реальной видимости ФРС. Мне кажется, что другого было трудно ожидать от ФРС, потому что никто точно не знает, как будет себя вести инфляция, скажем, за август и последующие месяцы, потому что в любой момент она может изменить свой тренд. Поэтому Пауэлл и сказал, что мы пока в большей степени склоняемся к сохранению политики повышения ставок, но довольно мягко об этом сказал», — объяснил специалист.
На следующем заседании ФРС либо незначительно повысит ставку на 0,25 процентных пункта, либо сохранит ее на прежнем уровне в зависимости от ситуации, полагает экономист.
Рынок труда говорит о том, что спрос на труд остается высоким, что может свидетельствовать о перегреве экономики. Это может привести к тому, что зарплаты будут расти и инфляция продолжится. Это означает, что глобальная экономика будет жить ожиданиями больших рисков рецессии в США, слабого экономического роста
Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор готов повышать процентную ставку. По его словам, инфляция остается высокой, хотя и отошла от своего пикового значения. «Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо, и намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены в том, что инфляция устойчиво снижается в соответствии с нашими целями», — отметил он.
С марта 2022 года ФРС США стал постепенно поднимать ключевую ставку с нулевого показателя. 26 июля 2023 года ее увеличили до диапазона 5,25-5,5 процента годовых. Это максимум с 2001 года. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября.