Экономист предупредил о глобальных последствиях повышения ставки ФРС США

Экономист Абрамов: повышение ставки ФРС США ослабит рост экономики в мире

Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США ослабит рост мировой экономики, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Он рассказал «Ленте.ру» о глобальных последствиях изменения показателя.

По его словам, заявление главы регулятора Джерома Пауэлла о возможном увеличении ставки в будущем не сильно взволновало рынок.

«Все с опасением ждали более радикального изменения, более определенного, что ставки всегда будут расти. Но все-таки по сравнению с этими ожиданиями заявление более мягкое, хотя оно и предполагает, что повышение ставок находится в зоне реальной видимости ФРС. Мне кажется, что другого было трудно ожидать от ФРС, потому что никто точно не знает, как будет себя вести инфляция, скажем, за август и последующие месяцы, потому что в любой момент она может изменить свой тренд. Поэтому Пауэлл и сказал, что мы пока в большей степени склоняемся к сохранению политики повышения ставок, но довольно мягко об этом сказал», — объяснил специалист.

На следующем заседании ФРС либо незначительно повысит ставку на 0,25 процентных пункта, либо сохранит ее на прежнем уровне в зависимости от ситуации, полагает экономист.

Рынок труда говорит о том, что спрос на труд остается высоким, что может свидетельствовать о перегреве экономики. Это может привести к тому, что зарплаты будут расти и инфляция продолжится. Это означает, что глобальная экономика будет жить ожиданиями больших рисков рецессии в США, слабого экономического роста Александр Абрамов кандидат экономических наук

Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор готов повышать процентную ставку. По его словам, инфляция остается высокой, хотя и отошла от своего пикового значения. «Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо, и намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены в том, что инфляция устойчиво снижается в соответствии с нашими целями», — отметил он.

С марта 2022 года ФРС США стал постепенно поднимать ключевую ставку с нулевого показателя. 26 июля 2023 года ее увеличили до диапазона 5,25-5,5 процента годовых. Это максимум с 2001 года. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября.

