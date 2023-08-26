Эстонские пограничники оштрафовали водителя за геогриевскую ленточку

Delfi: пограничники Эстонии оштрафовали водителя на €400 за георгиевскую ленту

Эстонские пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за георгиевскую ленточку на машине. Об этом сообщает портал Delfi.

Инцидент произошел на пограничном пункте в Нарве 24 августа. Автомобиль с 39-летним гражданином Эстонии за рулем ехал из России, на зеркале заднего вида у него висела георгиевская лента, за что он получил штраф.

20 апреля полиция Эстонии сообщила, что в республике вводится временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. Позднее эстонский парламент принял закон, запрещающий демонстрацию символики, связанной с военной агрессией. За нарушение новой нормы законодательства гражданам грозят штрафы или арест.