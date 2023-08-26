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14:16, 26 августа 2023Мир

В Харьковской области 10 тысяч потребителей остались без света

«Комментарии.ua»: в Харьковской области 10 тысяч потребителей остались без света

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области 10 тысяч потребителей в 34 населенных пунктах остались без света из-за обстрелов. Об этом сообщило украинское издание «Комментарии.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

Сообщается, что ночью из-за обстрела отключилась линия электропередачи на 110 кВ. Также попадания повредили газопровод, что привело к проблемам с газоснабжением.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Град». Позже выяснилось, что от обстрела пострадали шесть человек.

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    Александр Слабиев
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