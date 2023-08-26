В Госдуме отреагировали на идею Киева вторгнуться в Крым

Депутат Госдумы Шеремет: попытка вторжения Киева в Крым будет точкой для Украины

Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым поставит точку в существовании Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины», — сказал он.

По мнению парламентария, гражданам Украины нужно поднять бунт и прогнать «власть убийц и террористов», которые сидят в Киеве.

Ранее с обещанием начать наземную операцию и «освободить крымчан» выступил в эфире местного телевидения начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В свою очередь глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову в ответ на его обещания о новых ударах по полуострову.