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13:33, 26 августа 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею Киева вторгнуться в Крым

Депутат Госдумы Шеремет: попытка вторжения Киева в Крым будет точкой для Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым поставит точку в существовании Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины», — сказал он.

По мнению парламентария, гражданам Украины нужно поднять бунт и прогнать «власть убийц и террористов», которые сидят в Киеве.

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20 июня 2023

Ранее с обещанием начать наземную операцию и «освободить крымчан» выступил в эфире местного телевидения начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В свою очередь глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову в ответ на его обещания о новых ударах по полуострову.

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    Никита Абрамов
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