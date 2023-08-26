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17:24, 26 августа 2023Мир

Вступивший в украинскую армию немец раскрыл зарплаты в ВСУ

Вступивший в ВСУ немец заявил BILD, что в месяц ему платят около 2000 евро

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Воюющий на стороне Украины гражданин Германии раскрыл зарплаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Его слова передает Bild.

Уточняется, что мужчина по имени Бен ранее служил в бундесвере, после чего добровольно вступил в ВСУ. По словам немца, зарплата в украинской армии зависит от того, сколько времени солдат проводит на линии фронта.

«По итогу месяца получается примерно 2000-2500 евро (около 205-255 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»). Для Украины это достаточно много», — рассказал Бен. Он отметил, что украинским солдатам, которые ежедневно сражаются на фронте, платят порядка 3000 евро в месяц (306 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получат надбавку к заработной плате в размере 225 долларов в месяц (около 21 тысячи рублей).

Перед этим телерадиокомпания RTL сообщила, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц. Отмечается, что ВСУ ищут мужчин, которые уже воевали, умеют пользоваться оружием, и у которых есть военная подготовка.

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    Олег Давыдов
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