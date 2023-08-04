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15:29, 4 августа 2023Мир

Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

Fox News: американские военнослужащие на Украине получат дополнительные выплаты

Фото: Gabriel Jenko / Reuters

Военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получат надбавку к заработной плате в размере 225 долларов в месяц за риск для жизни и здоровья. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что проходящие службу на Украине американские военные уже получают надбавку в размере 150 долларов в месяц за работу в тяжелых условиях. Эта выплата будет уменьшена до 100 долларов, и вместе два пособия суммарно составят 325 долларов премиальной части зарплаты военнослужащих.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают от 500 евро в месяц (около 50 тысяч рублей) или трех тысяч евро (около 300 тысяч рублей), если они служат на передовой.

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    Глеб Бажуткин
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