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17:05, 26 августа 2023Спорт

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 4:0 разгромил «Урал» в матче шестого тура РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» разгромил «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0. У хозяев отличились форвард Иван Сергеев, забивший на девятой минуте, а также Клаудиньо, поразивший ворота соперников в добавленное к первому тайму время, и Матео Кассьерра, оформивший дубль.

Таким образом, «Зенит» поднялся с четвертого места в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Урал». В активе обеих команд 13 очков, однако сине-бело-голубые опережают соперников по разнице забитых и пропущенных мячей.

В седьмом туре «Урал» примет на своей арене «Ахмат» 2 сентября. «Зенит» днем позже сыграет на выезде с ЦСКА.

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    Ксения Курашкина
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