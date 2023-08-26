38-летняя российская теннисистка пробилась на US Open

38-летняя российская теннисистка Вера Звонарева завоевала путевку на US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева победила представительницу Японии Моюку Утидзиму в финале квалификации US Open и завоевала путевку в основную сетку турнира. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

38-летняя россиянка выиграла матч со счетом 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 28 минут.

Первая соперница Звонаревой в основной сетке Открытого чемпионата США определится позднее. В данный момент российская спортсменка занимает 672-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября. Помимо Звонаревой на соревнованиях выступят российские теннисистки Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. Действующей чемпионкой турнира является полячка Ига Швентек.