Экс-советник Буша оценил вероятность сближения России и США

Экс-советник Буша Грэм: Россия и США могут сблизиться после конфликта на Украине

Экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность сближения России и США в статье для издания The Nation.

По словам Грэма, перевод отношений Вашингтона с Москвой в конструктивное русло кажется невыполнимой задачей из-за украинского конфликта и полного разрыва между странами. «И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность», — отметил он.

Для улучшения отношений с Россией США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве. По мнению экс-советника, Вашингтон мог бы разрядить отношения с Москвой, способствуя продуктивным экономическим связям между Украиной, Европой и Россией, а также открыто поддерживая «некоторую форму нейтралитета» Киева.