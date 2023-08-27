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05:14, 27 августа 2023Мир

Экс-советник Буша оценил вероятность сближения России и США

Экс-советник Буша Грэм: Россия и США могут сблизиться после конфликта на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Glbal Look Press

Экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность сближения России и США в статье для издания The Nation.

По словам Грэма, перевод отношений Вашингтона с Москвой в конструктивное русло кажется невыполнимой задачей из-за украинского конфликта и полного разрыва между странами. «И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность», — отметил он.

Для улучшения отношений с Россией США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве. По мнению экс-советника, Вашингтон мог бы разрядить отношения с Москвой, способствуя продуктивным экономическим связям между Украиной, Европой и Россией, а также открыто поддерживая «некоторую форму нейтралитета» Киева.

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    Марина Совина
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