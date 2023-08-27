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00:52, 27 августа 2023Мир

Момент взрыва на АЗС в Румынии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Румынии

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица в Румынии. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео запечатлены автомобили с мигалками на фоне пожара на АЗС. После раздался громкий взрыв, а затем огненный столб поднялся в небо.

Первый взрыв на заправке сжиженного нефтяного газа произошел около 19:00 (совпадает с московским) в субботу, 26 августа. После этого начался сильный пожар, огонь охватил две цистерны и близлежащий дом. Примерно через два часа произошел второй взрыв.

По предварительным данным, ранены более 30 человек. Большинство из них — пожарные, которые приехали тушить огонь после первого взрыва.

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    Марина Совина
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