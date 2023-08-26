Мощный взрыв произошел на заправке в Румынии

Взрыв произошел на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии

Мощный взрыв произошел на заправке в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица в Румынии. Об этом сообщает Radio Romania.

Отмечается, что первый взрыв на заправке сжиженного нефтяного газа произошел около 19:00 (совпадает с мск). После этого начался сильный пожар, огонь охватил две цистерны и близлежащий дом. Примерно через два часа произошел второй взрыв.

По предварительным данным, ранены более 30 человек. Большинство из них — пожарные, которые приехали тушить огонь после первого взрыва. Глава департамента чрезвычайных ситуаций МВД Румынии Раед Арафат отметил, что опасность новых взрывов сохраняется.

На данный момент власти эвакуировали жителей в радиусе примерно 300 метров, а также предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста.

Вечером 14 августа взрыв в автосервисе произошел на окраине Махачкалы. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек.