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00:09, 27 августа 2023Мир

На заправке в Румынии произошли еще два взрыва

На заправке сжиженного нефтяного газа в Креведии произошли еще два взрыва

Фото: Inquam Photos / Reuters

На заправке в румынском населенном пункте Креведия уезда Дымбовица произошли еще два взрыва, сообщает телеканал Digi 24.

Уточняется, что количество пострадавших увеличилось до 46 человек. В связи со случившемся был запущен телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о раненных.

Ранее стало известно о двух взрывах на автозаправочной станции (АЗС) в Креведии. Первый из них произошел около 19:00 (совпадает с московским), после чего начался сильный пожар, огонь охватил две цистерны и близлежащий дом. Примерно через два часа произошел второй взрыв.

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    Марина Совина
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