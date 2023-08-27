В Нигере началась демонстрация против Франции

Al Arabiya: в Нигере началась демонстрация у военной базы Франции

В Нигере началась демонстрация против французских сил в регионе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что протесты проходят у военной базы в столице республики Ниамей. «Мы хотим, чтобы Франция собрала все свои вещи и уехала», — сказал один из демонстрантов.

По его словам, Нигер не может распоряжаться собственными природными ресурсами из-за Парижа. Отмечается, что в протесте участвуют несколько десятков человек.

При этом военнослужащие армии и сотрудники полиции республики обеспечивают свое присутствие возле посольства Франции. Ситуация у дипломатического представительства остается стабильной, передает телеканал.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что Евросоюз пообещал поддержать любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Тем не менее в ЕС хотят разрешить проблему дипломатией.