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14:32, 8 августа 2023Мир

Евросоюз пообещал поддержать любые действия в отношении Нигера

Евросоюз поддержит любые действия Экономического союза Африки в отношении Нигера
Петер Стано

Петер Стано. Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Евросоюз (ЕС) пообещал поддержать любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет РИА Новости.

Стано заявил, что в ЕС надеются на возможность договориться и разрешить проблему дипломатическим способом. Однако ЭКОВАС является основным региональным игроком.

«Что бы ЭКОВАС ни решил, это будет впоследствии принято, и ЕС призвал к сильной поддержке решений и усилий ЭКОВАС для поиска разрешения этой ситуации», — заявил он.

Ранее выяснилось, что армия Нигера перебрасывает дополнительные силы в столицу Ниамей из-за возможной иностранной интервенции.

7 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием освободить задержанного президента Мохамеда Базума и восстановления конституционного строя. В противном случае Союз грозит военным вмешательством.

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    Александр Слабиев
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