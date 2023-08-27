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08:35, 27 августа 2023Экономика

Индия купила у России первую за четыре года партию урана

Индия купила у России партию урана из 118 тонн впервые с 2019 года

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Индия приобрела у России первую за четыре года партию урановой руды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Уточняется, что объем партии составил 118 тонн, а ее стоимость — 13,5 миллионов долларов. Последний раз Россия поставляла урановую руду в Индию в 2019 году.

Как отмечал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, Россия контролирует до 40 процентов всех мировых запасов урана прямо или косвенно.

Ранее стало известно, что США резко увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза. В частности, за первые шесть месяцев 2023-го отгрузки увеличились со 188 до 416 тонн. За поставки США заплатили 696,5 миллиона долларов — это является рекордом с 2002 года.

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    Марина Совина
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