Раскрыты характеристики обновленного iPad Pro

Bloomberg: новый iPad Pro, который выйдет в 2024 году, оснастят OLED-дисплеем

Bloomberg раскрыл, какими характеристиками будет обладать обновленный iPad Pro, запуск которого Apple планирует в 2024 году.

Обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года — с тех пор модернизировались только чипы, камеры и сенсоры. Новую модель переведут на процессор следующего поколения М3. Кроме того, планшет впервые оснастят OLED-дисплеем, которые уже начали ставить на модели на iPhone, начиная с Х. Эти экраны обладают большей яркостью и более точной передачей цветов.

Кроме того, изменится и клавиатура Magic для iPad Pro — например, по просьбам клиентов на ней увеличат трекпад. Обновленный планшет выйдет в двух размерах — 11-дюймовом и 13-дюймовом в зависимости от модели. Максимальный размер уже имеющихся в продаже планшетов Apple сейчас составляет 12,9 дюйма.

Новые iPad Pro выйдут не раньше весны или начала лета 2024 года.

Ранее издание DigiTimes раскрыло минимальную стоимость новых премиальных флагманов Apple iPhone 15 Pro. По данным отраслевых источников, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся на 100-200 долларов дороже iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — флагманов 2022 года. Минимальная стоимость 15 Pro составит 1099 долларов, или около 104 тысяч рублей, 15 Pro Max — 1199 долларов, или около 113 тысяч рублей.